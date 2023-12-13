Для обновления услуги связи рекомендуется перезагрузить телефон.

"Киевстар" понемногу начинает восстанавливать сервис голосовых звонков. Об этом сообщают некоторые абоненты оператора.

Сервис становится доступным не автоматически-для обновления в сети следует перезагрузить телефон. В то же время услуга мобильного интернета все еще недоступна. Также проблемы с сетью в Одесской области.

Как сообщают в пресс-службе "Киевстар", по состоянию на 18:00 специалисты компании начали включение голосовой связи по всей Украине.

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В то же время отмечается, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В случае, если связь не появляется, рекомендуется перезагрузить телефон и отключить услугу VoLTE.

"В настоящее время мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток. После полного восстановления сети мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании", - сообщают в пресс-службе.

Сбой в работе "Киевстар"

12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар". Отсутствовали мобильная связь, интернет и работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар". Одной из версий считается, что за хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ.

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