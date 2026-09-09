В 'ПриватБанке' резко подорожал доллар: актуальный курс валют на среду

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 9 сентября, вырос на 20 копеек и составляет 44,80 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 30 копеек и составляет 52,25 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,20 гривни, а евро – по курсу 51,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду вырос на 20 копеек и составляет 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 28 копеек – 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 9 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 9 копеек и составляет 44,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,39 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 9 копеек и составляет 52,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,50 гривни за евро.

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