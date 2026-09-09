РФ атаковала поезд в Харьковской области: произошел пожар, есть пострадавшие

В результате атаки пострадали семь человек.

Враг нанес удар беспилотником типа "Шахед" по поезду "Харьков – Изюм", есть пострадавшие.

Как сообщает Изюмская ГВА, удар зафиксирован сегодня, 9 сентября, в 10:00.

"Попадание зафиксировано на железнодорожной станции рядом с селом Искра. Вражеский дрон попал в заднюю часть поезда. Возник пожар", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате вражеской атаки, по предварительным данным, пострадали шесть человек. На месте работают бригады скорой медицинской помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до семи, среди них – 62-летний мужчина, находящийся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

Вражеские атаки на пассажирские поезда

Армия России продолжает атаки на пассажирские поезда в Украине. По словам председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, в прифронтовых населенных пунктах железнодорожный подвижной состав и инфраструктура являются одними из основных целей врага.

Так, вчера, 8 сентября, на подъезде к Сумам двумя прицельными ударами вражеских "Шахедов" был атакован поезд "Киев – Сумы". Обошлось без пострадавших.

Также в тот же день россияне атаковали региональный поезд "Днепр – Запорожье". Его пассажиров своевременно эвакуировали. Позже была подтверждена гибель проводницы, которая вернулась в поезд уже после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной опасности.

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