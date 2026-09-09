Более миллиона немцев производят солнечную энергию на балконах: сколько стоит система

Закон ограничивает мощность таких установок на уровне 800 Вт.

Более миллиона немецких домохозяйств уже установили солнечные панели на балконах, сообщает Space Daily.

Закон ограничивает мощность таких установок на уровне 800 Вт, но этого достаточно, чтобы питать, например, холодильник и ноутбук. В стране, где 55% жителей арендуют жилье, балкон фактически является единственной "крышей" (крыша принадлежит владельцу жилья), которой арендатор может распоряжаться самостоятельно.

Мощность ограничили потому, что она соответствует возможностям старой электропроводки в многоквартирных домах и позволяет безопасно подключать систему через обычную розетку. Типовая система вырабатывает 600–900 кВт·ч электроэнергии в год, сокращая счета за электроэнергию небольшого домохозяйства примерно на 10–25%. Ограничение в 800 Вт касается выходной мощности инвертора, тогда как суммарная мощность самих панелей по закону может быть выше – до 2000 Вт.

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Сами системы продаются в немецких супермаркетах примерно за 500 евро. Они поставляются в коробке и устанавливаются почти как книжная полка: одну или две панели крепят к балконному ограждению, подключают инвертор размером примерно с микроволновую печь, а кабель вставляют в обычную розетку.

Солнечная энергия поступает в домашнюю электросеть через розетку и незаметно питает работающие в квартире приборы. Установки, подключаемые к розетке, рассматриваются не как полноценное электрооборудование, а скорее как бытовой прибор. Электрик не нужен, а бумажные формальности с оператором электросети практически отменены.

Арендодатели и объединения совладельцев домов, которые раньше могли фактически заблокировать установку панелей, теперь имеют гораздо меньше возможностей отказать арендаторам. Когда человек переезжает, он также может демонтировать мини-электростанцию и забрать её с собой.

По оценкам специалистов, система окупается за несколько лет. После этого балконное ограждение фактически начинает "платить аренду" – генерировать бесплатную электроэнергию для квартиры. Панели, подключенные к розетке, в основном покрывают потребление электроэнергии днем, а излишек передается в сеть. Именно поэтому небольшие аккумуляторы становятся все более популярными в Германии.

Солнечная электростанция для дома – последние новости

Солнечные электростанции для частных домов и квартир становятся всё более популярными в Украине. В то же время их цена и характеристики могут существенно различаться в зависимости от выбранной конфигурации. По словам эксперта компании Solar, солнечная электростанция для дома может вообще не окупиться, если допустить ряд технических ошибок.

Ранее издание BGR назвало три простых способа значительно повысить эффективность домашних солнечных панелей. Прежде всего специалисты советуют регулярно следить за чистотой солнечных панелей. Пыль, грязь и даже птичий помет скапливаются на их поверхности и создают слой, препятствующий проникновению солнечного света.

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