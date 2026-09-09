В Чернобыльской зоне заметили переплывающего Припять лося (фото)

Куда направлялся путешественник, остается загадкой.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали лося, который вплавь преодолевает реку Припять. Соответствующие фото, сделанные в зоне отчуждения, обнародовали специалисты заповедника.

"Припять в Чернобыльском заповеднике, похоже, уже давно не просто река, а настоящая "переправа" для местных обитателей. Здесь уже плавали дикие кабаны и енотовидная собака. А теперь – лось", – говорится в сообщении.

По словам исследователей, куда направлялся этот путешественник, остается загадкой. Отмечается, что он уверенно вошел в воду, преодолел течение и направился по своим делам.

Видео дня

"Интересно, кто осмелится стать следующим?" – шутят специалисты.

Другие новости из жизни животных в Чернобыльском заповеднике

В августе в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали диких кабанов, которые вплавь преодолевали реку Припять. В частности, в объектив специалистов попали два крупных животных, которые уверенно переплывали водоем.

Как отмечают специалисты, подобный заплыв они видели и раньше – дикие кабаны прекрасно плавают и могут преодолевать широкие водоемы во время поиска корма, освоения новых территорий или просто двигаясь по привычным маршрутам.

Также в Чернобыльском заповеднике зафиксировали, как водоем преодолевает енотовидная собака. Эти животные питаются очень разнообразно – едят мелких грызунов, земноводных, рыбу, насекомых, моллюсков, ягоды, плоды и другую доступную пищу. Именно такая всеядность помогает им приспосабливаться к различным условиям.

Вас также могут заинтересовать новости: