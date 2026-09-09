РФ массированно атаковала Николаевскую область: есть погибшая и раненые

В торговом центре в Николаеве вспыхнул масштабный пожар.

Ночью и утром 9 сентября войска РФ нанесли массированный комбинированный удар по Николаеву и Николаевской области, в результате чего в городе погиб человек, еще четверо получили ранения, среди них – ребенок.

По данным исполняющего обязанности начальника Николаевской ОВА Георгия Решетилова, во время атаки враг применил ударные БПЛА типа Shahed-238, баллистические ракеты "Искандер-М", ракеты "Бандероль" и управляемые авиабомбы.

В частности, ночью враг атаковал Галициновскую общину управляемыми авиационными бомбами, повредив объекты промышленной инфраструктуры. В Березанской общине в результате атаки БПЛА были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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Как уточнил мэр Николаева Александр Сенкевич, в результате удара в городе погибла 70-летняя женщина. Также пострадали четверо мирных жителей: 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок.

"Под ударом оказались объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля, один из которых полностью уничтожен", – заявил мэр.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области сообщили, что в результате атаки в Николаеве разрушен частный двухэтажный жилой дом и гараж. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, 66-летнего мужчину госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести. На месте возник пожар площадью 120 кв. м.

Также в городе пожарные работали еще на ряде объектов. В частности, на масштабном пожаре в торговом центре, а также тушили огонь в кафе и на автотранспортном предприятии.

Атака на пункт пропуска с Молдовой

Ночью 9 августа российская армия атаковала пункт пропуска "Староказачье", находящийся на границе с Молдовой в Одесской области. Дроны нанесли удары по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории. В результате атаки возникли пожары. Повреждены сооружения, уничтожены пассажирские автобусы, грузовые и легковые автомобили.

По предварительной информации, в результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.

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