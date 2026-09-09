Банки и обменники повысили цены на валюту: курс доллара и евро 9 сентября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,39 грн, а евро – 51,50 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 9 сентября, вырос на 9 копеек и составляет 44,87 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,39 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также подорожал на 9 копеек и составляет 52,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,50 гривни за евро.

Сколько стоит доллар сегодня в обменниках

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,10 грн/евро, а курс продажи – 51,88 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,47 гривни за доллар, таким образом украинская валюта осталась на уровне предыдущего показателя.

По отношению к евро гривня укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,64 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что бизнес активизирует закупки, импортеры готовятся к новому сезону, а энергетические риски становятся более ощутимыми. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 13 сентября будет колебаться в пределах 44,4–44,8 гривни на межбанковском рынке и 44,3–44,8 гривни на наличном рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: