На полках не хватает товаров: The Guardian оценило, грозит ли Украине дефицит продуктов

Враг наносит удары по складам, обеспечивающим жизнедеятельность гражданского населения.

Удары российских оккупантов по продовольственным складам и логистическим цепочкам поставок вокруг крупных украинских городов привели к опустевшим полкам супермаркетов и угрожают ростом цен, пишет The Guardian.

С конца августа Киев подвергается ежедневным ударам беспилотников и ракет, в результате чего погибли десятки людей и была разрушена ключевая инфраструктура. Помимо продовольственных складов, агрессор атаковал логистические центры электронной коммерции и запасы медицинских товаров. В частности, на складе фармацевтической компании "Биокон" 3 сентября был уничтожен трехмесячный запас лекарств, в результате чего компания приостановила всю деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что логистические центры всех ведущих сетей супермаркетов Украины, включая Novus, АТБ, "Сильпо" и "Фора", были уничтожены или значительно повреждены в результате недавних ударов. По его словам, продолжающаяся волна ударов является самой масштабной с начала полномасштабного вторжения.

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"Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортно-сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожил энергетический сектор, то атаки августа-сентября 2026 года представляют собой системную атаку на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, обеспечивающую украинские города продовольствием", – сообщил Высоцкий.

Насколько вырастут цены на продукты

По мнению соучредителя компании Bureau of Wine Дмитрия Крымского (сеть Goodwine), влияние вражеских ударов на рост цен на продукты может составить до 15%. По его словам, цены вырастут не из-за дефицита товаров, а из-за затрат на реорганизацию цепочек поставок, чтобы сделать их более устойчивыми к обстрелам.

Лично он рассматривает несколько вариантов, в частности перенос своих складов в соседнюю страну, такую как Польша, использование подземных хранилищ и распределение товаров по нескольким меньшим складам. Крымский считает, что цены в его сети могут вырасти примерно на 5%.

Между тем покупатели, закаленные четырьмя годами войны, настроены оптимистично. Владельцы магазинов отмечают, что большинство людей не скупают в панике продукты питания, как это было в 2022 году. За исключением выращивания собственной еды, в целом у украинцев мало вариантов, кроме как пытаться продолжать жить как обычно, считает издание.

Цены на продукты в Украине – последние прогнозы

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупреждал, что цены на продукты могут вырасти на 2,5% из-за атак на складскую инфраструктуру.

Эксперты отметили, что потеря холодильного оборудования приведет к дальнейшему подорожанию продуктов в Украине осенью. В первую очередь подорожают молочные продукты и замороженные продукты. Мясная группа подорожает в пределах 10%, крупы – до 15%.

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