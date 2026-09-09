Льда в Антарктиде неожиданно стало больше: ученые выяснили причину

Антарктида неожиданно прибавила почти 695 млрд тонн льда за два года благодаря аномальным снегопадам.

Антарктида много лет теряет ледяную массу: ледники сбрасывают лед в океан, способствуя повышению уровня моря. Однако в период с 2021 по 2023 год произошел необычный и, как считают ученые, временный поворот тенденции. За 22 месяца континент прибавил около 695 млрд тонн льда – это крупнейший прирост за последние два десятилетия.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что главной причиной стали аномально сильные снегопады в Восточной Антарктиде. В среднем с 2003 по 2024 год континент терял около 140,5 млрд тонн льда ежегодно. Но с июля 2021-го по апрель 2023 года ситуация резко изменилась.

Наиболее заметный прирост произошел в Восточной Антарктиде и на Антарктическом полуострове, тогда как Западная Антарктида продолжала терять лед. Особенно сильное накопление зафиксировали в Земле Королевы Мэри и Земле Уилкса – около 470 млрд тонн.

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Ученые сопоставили спутниковые наблюдения с данными об осадках и климате и пришли к выводу, что именно необычно интенсивные снегопады объясняют значительную часть прироста. В районе Земли Королевы Мэри и Земли Уилкса осадки добавили примерно 351 млрд тонн массы. Этого оказалось достаточно, чтобы временно компенсировать потери в других частях континента.

Антарктида набрала лед - при чем здесь тропический океан?

Исследователи связывают необычные снегопады с повышенной температурой поверхности океана в так называемом тропическом теплом бассейне – обширной области между западной частью Тихого и восточной частью Индийского океана.

Длительное потепление здесь вызвало атмосферные возмущения, известные как волны Россби. Они распространились в сторону Антарктиды и сформировали область высокого давления над ее восточной частью.

Часть влаги поступила из средних широт Индийского океана и по так называемым атмосферным рекам переместилась на юг, где выпала в виде снега.

При этом ученые подчеркивают: прирост льда не означает, что Антарктида начала восстанавливаться. Западная часть континента продолжала терять массу, особенно в районах, где этот процесс наблюдается уже много лет.

Исследователи считают, что необычное событие было в значительной степени связано с естественной изменчивостью климата. Подобные периоды устойчивого потепления тропического океана, вероятно, происходят примерно раз в десятилетие, поэтому аналогичный прирост льда может повториться.

По мнению ученых, связь между тропическим климатом и Антарктидой поможет сделать климатические модели точнее и улучшить прогнозы изменения ледяного покрова и уровня мирового океана.

От Гренландии откололся гигантский ледяной остров

От ледника Петерманна в Гренландии откололся огромный ледяной массив площадью 76,4 км² – примерно как Манхэттен. Его толщина местами достигает 150 метров. Это крупнейшая потеря плавучего льда на леднике с 2012 года и самый масштабный подобный откол в Арктике с 2020-го. Ученые годами следили за трещинами и предупреждают: вскоре могут отколоться еще два массива.

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