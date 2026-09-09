В Днепропетровской области опустеют два села: жителям дали месяц на выезд

В селах Зоряное и Малиевское сейчас остаётся 203 человека.

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявили эвакуацию ещё из двух сел. Выезд людей должен состояться в течение месяца. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в социальной сети Facebook.

"Объявлены обязательные эвакуации всего населения ещё из двух сел Славянской сельской общины Синельниковского района – Зоряное и Малиевское", – говорится в сообщении.

В частности, все жители должны выехать оттуда в течение месяца.

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Ганжа отметил, что сейчас в этих населенных пунктах остаются 203 человека. Семьи с детьми эвакуировали еще в прошлом году.

В выезде будут помогать Национальная полиция и благотворители.

"Маршруты будут определяться в зависимости от обстановки безопасности. Для эвакуации будут использоваться бронированные автомобили", – добавил он.

Таким образом, сначала людей доставят в транзитные центры, где они получат необходимую помощь. Тем, кто в этом нуждается, помогут с расселением.

Эвакуация в Днепропетровской области

Как сообщал УНИАН, в августе в Днепропетровской области из-за ситуации с безопасностью объявлена принудительная эвакуация семей с детьми еще из 16 населенных пунктов Синельниковского района. Вывезти на более безопасные территории родители, опекуны или законные представители должны 2177 мальчиков и девочек.

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