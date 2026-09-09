Передача Украине ракет для Patriot: в Польше призвали Навроцкого повлиять на Трампа

Кроме того, Сикорский подчеркнул, что Украина защищает Польшу от РФ.

Глава польского МИД Радослав Сикорский намекнул, что президент Кароль Навроцкий мог бы использовать свою дружбу с Дональдом Трампом, чтобы помочь Украине. Его слова передает Polsat News.

На вопрос журналистки о поставках Украине ракет для ЗРК Patriot Сикорский ответил:

"Ну, если у соседа горит дом, а у нас есть ведро с водой, то хорошо бы помочь соседу".

В то же время он подчеркнул, что передача ракет для Patriot – это всегда сложное решение из-за ограниченного количества этих боеприпасов. В то время как РФ производит по 100–120 баллистических ракет ежемесячно. Впрочем, он не ответил прямо на вопрос, готова ли Варшава сейчас поделиться с Украиной этими ракетами.

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"Это не мое решение. В этом вопросе у господина президента привилегированные отношения с Соединенными Штатами, а это американская инициатива… Украина – действенный союзник, она защищает нашу границу от танков Путина. Да и эти ракеты уничтожали бы российские ракеты, летящие на города. Так что это непростые решения", – добавил Сикорский.

Кроме того, Сикорский сравнил бомбардировки Киева со стороны РФ с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны.

"Я считаю, что Путин совершает такую же ошибку, как и немецкий Третий Рейх, бомбардируя Лондон", – сказал Сикорский, добавив, что в ноябре 1944 года Германия запустила только по Лондону множество баллистических ракет, которые убили 10 000 человек. Но даже несмотря на это, Берлин тогда проиграл войну.

Нехватка ПВО в Украине: что известно

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания планирует предоставить Украине новый пакет помощи, который будет направлен на закупку ракет для систем ПВО Patriot. По его словам, речь идет о сумме в 100 млн фунтов.

Также ранее СМИ сообщали, что в настоящее время ряд западных стран рассматривает несколько вариантов помощи Украине в вопросе ПВО. В частности, Франция и Италия работают над тем, чтобы передать Украине дополнительные системы SAMP/T и ракеты Aster к ним.

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