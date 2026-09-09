Вышел тизер 2 сезона сериала 'Декстер: Воскрешение': объявлена дата премьеры (видео)

Продолжение популярного криминального сериала можно будет посмотреть уже осенью этого года.

Стриминговый сервис Paramount+ показал первый тизер второго сезона популярного криминального сериала "Декстер: Воскрешение" (Dexter: Resurrection).

Одновременно стала известна дата выхода продолжения сериала: премьера состоится 30 октября 2026 года, а всего второй сезон будет состоять из 10 эпизодов, которые, вероятно, будут выходить по одному раз в неделю.

В новом сезоне социопат Декстер Морган, охотящийся на других маньяков, будет пытаться наладить отношения со своим сыном Харрисоном и помочь ему преодолеть собственную темную сторону. Параллельно он столкнется с новыми опасными преступниками.

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К главным ролям во втором сезоне вернутся неизменный исполнитель роли Декстера Майкл Холл, а Джек Олкотт вновь воплотит образ его сына Харрисона.

Кроме того, Ума Турман ("Криминальное чтиво", "Бэтмен и Робин", "Гаттака", "Убить Билла", "Старая гвардия 2") вернется к роли Чарли Браун из первого сезона "Воскрешения", тогда как Десмонд Харрингтон ("Неоновый демон", сериал "Сплетница"), который играл детектива Джозефа Куина в оригинальном сериале и эпизодически появлялся в спин-оффе, теперь присоединился к основному актерскому составу.

Среди новых имен в касте – Брайан Кокс ("Троя", "Идентификация Борна", "Люди Икс 2"), который сыграет серийного убийцу на пенсии по прозвищу "Нью-Йоркский мясник", теперь издевающегося над своими жертвами.

Между тем, Дэн Стивенс ("Красавица и чудовище", "Неидеальный мужчина", "Эбигейл", "Ритуал", "Годзилла и Конг: Новая империя", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион") сыграет маньяка по прозвищу "Убийца из пяти районов", который угрожает полиции телефонными звонками об убийстве невинных людей.

"Декстер" – история франшизы

Первый сезон оригинального сериала "Декстер" вышел в 2007 году. В центре сюжета был судебный эксперт из полиции Майами Декстер Морган, который с детства испытывал склонность к убийствам. Осиротевший в возрасте трех лет, мальчик был усыновлен полицейским Гарри Морганом, который разглядел в нем психопата, но вместо этого решил воспитать его по так называемому "Кодексу Гарри". Суть его заключается в том, что Декстер может убивать только тех, кто сам убивал невинных людей и готов делать это снова. Таким образом Декстер наказывал серийных убийц в тех случаях, когда полиция была бессильна.

Сериал мгновенно стал хитом и в целом продержался целых 8 сезонов, завершившись в сентябре 2013 года. Во всех сезонах главную роль играл Майкл Холл: в 2010 году он ненадолго прервал съемки, когда проходил лечение от рака – к счастью, ему удалось победить болезнь.

Кроме того, у сериала было несколько спин-оффов. В частности, в 2009-2012 годах выходил мультсериал "Декстер: Проба пера", а в 2024 году вышел приквел сериала "Декстер: Первородный грех", события которого происходили за 10 лет до основной истории. Это был единственный проект, в котором роль Декстера исполнял не Холл – здесь его заменил Патрик Гибсон (сериалы "Тюдоры", "ОА", "Тень и кость").

Между тем, Холл вернулся к роли Декстера в сиквеле "Декстер: Новая кровь" 2025 года, который рассказывал о жизни героя примерно через 10 лет после основного сериала. Здесь в центре сюжета были попытки героя наладить отношения со своим сыном Харрисоном, которого он не видел много лет. Сериал, хотя и был успешным и сначала был продлен на второй сезон, в итоге был закрыт в пользу другого, еще более успешного спин-оффа "Декстер: Воскрешение" (также стартовал в 2025 году), который фактически объединил проекты.

В настоящее время оценка сериала "Декстер: Воскрешение" на IMDb составляет впечатляющие 9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 95% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 90% от зрителей. Тем временем, на Metacritic кинокритики оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,7 из 10 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

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