Удар по пункту пропуска на границе с Молдовой: в ГПСУ сообщили детали о погибших

Погибшими оказались мирные жители, находившиеся неподалеку от пункта пропуска.

Международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Староказачье", находящийся на границе с Молдовой, на момент атаки приостановил пропускные операции, погибли люди, которые находились на прилегающей территории. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Согласно имеющимся у нас данным, двое погибли и трое ранены. Это – гражданские лица, находившиеся неподалеку от пункта пропуска, поскольку на момент атаки пограничный наряд в пункте пропуска приостановил пропускные операции. Люди, находившиеся в пункте пропуска, были рассредоточены за его пределами, чтобы избежать скопления..." – сказал Демченко.

Он пояснил, что один из российских дронов нанес удар непосредственно по территории пункта пропуска – критических разрушений стационарных зданий удалось избежать. Однако враг атаковал и прилегающую территорию, в результате чего есть погибшие и раненые.

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По словам спикера, среди пограничников и таможенников пострадавших нет.

Когда именно возобновит работу этот пункт пропуска, пока неизвестно. Это – одна из самых оживленных "точек" пересечения границы с Молдовой. Ежедневно "Староказачьим" пользовались тысячи людей, его пересекали сотни транспортных средств – легковые автомобили, автобусы и грузовики, пояснил пресс-секретарь.

"Надеюсь, в ближайшие дни пропускные операции будут возобновлены… Сейчас ближайший пункт, где люди могут пересекать границу, – пункт пропуска "Паланка". Чтобы избежать значительной нагрузки, скопления людей и очередей на этом направлении, людям следует учитывать ситуацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска, расположенные в глубине Одесской области", – посоветовал пограничник.

Как подчеркнул Демченко, враг продолжает терроризировать пункты пропуска, и "Староказачье" стало пятым из них, по которому РФ нанесла удар. В частности, четыре пострадавших пункта расположены на границе с Молдовой, один – с Румынией.

"Скорее всего, Россия хочет нарушить логистические маршруты. Но удары по территории, где, как им точно известно, находятся люди, – это акт терроризма. Ведь противник целенаправленно наносит удары именно по этим местам", – подчеркнул представитель ГПСУ.

В то же время таможенники, пограничники и другие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить пункты пропуска, пострадавшие от ударов противника, добавил Демченко.

Удар по пункту пропуска "Староказачье" на границе с Молдовой

9 августа российские военные атаковали международный пункт пропуска автомобильного сообщения "Староказачье" в Одесской области, вблизи границы с Молдовой. Дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. В результате атаки возникли пожары. Из-за вражеского удара двое гражданских лиц погибли и по меньшей мере трое получили ранения – все они находились возле пункта пропуска. В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено.

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