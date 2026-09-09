Истребитель пятого поколения для Люфтваффе совершил первый полет (фото)

В 2022 году ФРГ заказала 35 истребителей F-35A на сумму более 8 миллиардов долларов.

Во вторник, 8 сентября, первый истребитель F-35A Lightning II для ВВС Германии (Люфтваффе) совершил свой первый полет с производственного комплекса Lockheed Martin в техасском Форт-Уэрте. Об этом сообщил The Aviationist.

Это событие можно без преувеличения считать историческим, ведь у Германии никогда не было истребителей-"невидимок" пятого поколения. На опубликованных фотографиях можно увидеть самолет F-35A с бортовым номером 35+01 в раскраске немецких ВВС.

По данным профильных авиационных СМИ, в 2022 году Германия заказала 35 истребителей F-35A на сумму более 8 миллиардов долларов. Эти самолеты будут базироваться на авиабазе Бюхель с 2027 года, где в настоящее время ведется модернизация инфраструктуры.

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F-35A станет ключевым самолетом Германии в рамках натовской концепции ядерного сдерживания Nuclear Sharing. Он должен заменить устаревшие истребители-бомбардировщики Tornado IDS и будет выполнять роль носителя ядерных бомб B61-12.

ФРГ уже рассматривает возможность увеличения в будущем количества заказанных F-35A. В 2025 году немецкие СМИ сообщали, что военные хотят увеличить парк до 50 самолетов, закупив ещё 15 F-35.

Истребитель F-35 – справка

F-35 Lightning II – это многоцелевой истребитель пятого поколения с технологией стелс, разработанный американской компанией Lockheed Martin.

Существует три основные версии самолета – базовый F-35A, F-35B с коротким взлётом и вертикальной посадкой и палубный F-35C для флота США. F-35 – самый массовый истребитель пятого поколения в истории. За все годы было построено более 1300 таких машин различных модификаций.

F-35 может нести широкий спектр современного высокоточного вооружения классов "воздух-воздух" и "воздух-земля" – как во внутренних отсеках (для сохранения малозаметности), так и на внешних узлах подвески.

Самолеты-"невидимки" – другие новости

Сегодня ФРГ уже размышляет над истребителем шестого поколения, который превзойдет F-35.

Как сообщал УНИАН, Германия и Испания хотят продолжить разработку перспективного европейского истребителя шестого поколения без участия Франции.

Компания Airbus уже объявила о намерении создать новое промышленное объединение Team Gen 6, которое сосредоточится на дальнейшей работе над истребительной составляющей программы FCAS (Future Combat Air System).

Альтернативой этой программе для Германии может стать участие в инициативе GCAP (Global Combat Air Programme), которую возглавляет Великобритания.

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