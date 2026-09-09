Индия резко начала наращивать добычу угля: одна шахта может установить мировой рекорд

В следующем году Gevra может стать крупнейшей угольной шахтой в мире, обогнав США.

Индийская угледобывающая компания Coal India проводит расширение шахты Gevra, после чего она может стать крупнейшей в мире, пишет польское издание Energia.

Шахта Gevra расположена в центрально-восточной части Индии. Её основали в 1981 году. В настоящее время это крупнейшая открытая угольная шахта в стране. Управление ею осуществляет South Eastern Coalfields Ltd. – дочерняя компания Coal India.

В этом году на шахте Gevra планируется добыть 56 млн тонн угля. При этом уже в 2027 году годовую добычу планируют увеличить до 63 млн тонн, сообщил генеральный директор South Eastern Coalfields Хариш Духан.

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Но на этом компания останавливаться не планирует. Она уже получила разрешение на дальнейшее увеличение мощности шахты – до 70 млн тонн угля в год. Масштабы добычи на шахте Gevra можно оценить в сравнении с Польшей, где в 2025 году все шахты вместе добыли 42,8 млн тонн каменного угля.

Если планы по увеличению добычи будут реализованы, уже в следующем году Gevra может стать крупнейшей угольной шахтой в мире и опередить нынешнего лидера – шахту Black Thunder в штате Вайоминг, США. Ее годовая добыча составляет около 61–62 млн тонн.

Индия последовательно наращивает добычу угля. Ежегодно страна добывает чуть более 1 млрд тонн этого ресурса, однако к 2030 году правительство планирует увеличить этот показатель до 1,58 млрд тонн. Около 75% всей добычи угля в Индии приходится на долю Coal India.

Добыча полезных ископаемых в мире

В конце 2025 года правительство Нарендры Моди одобрило план общей стоимостью 815 миллионов долларов для стимулирования производства редкоземельных магнитов в Индии. Цель программы – преодоление дефицита магнитов и создание мощностей по производству 6000 метрических тонн в год к 2029 году.

В прошлом году США и Австралия подписали двустороннее соглашение по редкоземельным металлам, бросив вызов мировой монополии Китая на критически важные полезные ископаемые. В рамках соглашения обе стороны инвестируют по миллиарду долларов в разработку месторождений на австралийском континенте.

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