Украина создала новую зенитную ракету для 'Десны' и модернизированных 'Стрела-10'

Калибр – 130 мм, вес осколочно-фугасной боевой части – 6,1 кг.

Украинский оборонно-промышленный комплекс разработал новую зенитную ракету, предназначенную для применения в составе модернизированных советских зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", а также нового комплекса "Десна", пишет "Милитарный".

О новой разработке стало известно во время выставки MSPO в Польше, где её представил "Укроборонпром".

Новый боеприпас получил обозначение РК-2ПЗ. Его создали на основе украинской противотанковой управляемой ракеты "Барьер". В свою очередь, "Барьер" является развитием семейства ракет Р-2, разработанного конструкторским бюро "ЛУЧ".

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Калибр РК-2ПЗ составляет 130 мм, вес осколочно-фугасной боевой части – 6,1 кг.

Применение ракеты предусматривает сначала обнаружение и выбор цели оператором. После получения целевказания оператор с помощью пульта управления выбирает объект для автоматического сопровождения. Для этого используется телевизионный или тепловизионный канал оптической прицельной станции.

После захвата цели ракета запускается из пускового контейнера. Ее наведение осуществляется с помощью лазерной системы.

Сообщается, что РК-2ПЗ оснащена бесконтактным датчиком цели, который активируется при приближении ракеты к объекту поражения. Если ракета попадает непосредственно в цель, срабатывает контактный датчик, после чего взрывается осколочно-фугасная боевая часть.

Вес ракеты составляет 28,9 кг, вместе с пусковым контейнером – 47 кг.

При создании "Рифа" украинские разработчики сохранили ряд основных элементов советского комплекса. В частности, в нем используется гусеничное шасси МТЛБ, поворотный механизм пусковой установки и место оператора.

Первые огневые испытания модернизированного комплекса состоялись еще в декабре 2021 года.

В июне этого года стало известно, что "Риф" уже находится на вооружении украинских военных. Впервые комплекс публично продемонстрировали бойцы 101-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 30-го корпуса морской пехоты.

Что известно о "Десне"

Отдельно украинская промышленность представила новый зенитный комплекс "Десна", который также рассчитан на применение ракет РК-2ПЗ.

"Десна" представляет собой новый модуль, предназначенный для этих ракет. Его планируют устанавливать на отдельное шасси, однако какую именно платформу будут использовать, пока не демонстрировали. На данный момент большинство технических характеристик как самого ЗРК "Десна", так и ракеты РК-2ПЗ официально не разглашается.

Новое украинское вооружение – последние новости

Напомним, на выставке вооружений MSPO 2026 в Польше украинское предприятие КБ "Луч", входящее в "УкрОборонПром", представило свою зенитную ракету РК-19.

Она предназначена для использования в составе советских ЗРК "Оса" для перехвата дозвуковых и сверхзвуковых целей на средней дальности. Согласно сообщению, ракета использует радиокомандное наведение с бесконтактным взрывом и осколочно-фугасной боевой частью массой 14,3 кг. Может сбивать цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 5 км. Масса транспортно-пускового контейнера с ракетой составляет 163 кг. Максимальная скорость полёта – 600 км/ч.

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