В аэропортах Британии хаос второй день подряд: уже отменены более 1500 рейсов

В качестве причины сложившейся ситуации называют технический сбой.

Во второй половине дня во вторник, 8 сентября 2026 года, начали появляться первые сообщения о перебоях в работе аэропортов по всей Великобритании, включая крупнейшие аэропорты страны в Лондоне, Хитроу и Гатвик.

Как пишет The Independent, вчера десятки тысяч пассажиров в британских аэропортах столкнулись с транспортным коллапсом: вылеты серьезно задерживались, так как самолеты не могли безопасно подняться в воздух.

Примерно через четыре часа после начала сбоя Национальная служба управления воздушным движением (NATS) сообщила, что инженеры выявили и устранили проблему.

Видео дня

Однако оставалось неясным, сколько времени потребуется для восстановления нормальной работы систем после массовых задержек и отмен рейсов из-за "технической неисправности".

По данным Flightradar24, всего 8 сентября было отменено около 1300 рейсов.

Более того, сбои в работе аэропортов Великобритании продолжились и в среду, 9 сентября: только за утро в аэропортах Хитроу и Гатвик зафиксировали отмену еще 279 рейсов.

При этом пассажиров предупреждают, что сбои в авиасообщении могут продолжиться и сегодня.

Другие инциденты в аэропортах Великобритании

Как сообщал УНИАН.Туризм, буквально в августе 2026 года в крупнейшем аэропорту Великобритании Хитроу произошел еще один инцидент – его частично затопило, из-за чего пришлось временно органичивать доступ к двум терминалам.

Тем временем, в марте 2025 года Хитроу временно закрывали из-за взрыва соседней электроподстанции.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.