России понравился подход США к мирным переговорам: Лавров назвал причину

В Вашингтоне якобы поддерживают учет "реалий на земле", о которых постоянно говорят в Москве.

Россия положительно восприняла подход США к мирным переговорам, поскольку Вашингтон якобы "учитывает реалии на местах". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ.

Лавров заявил, что это якобы связано с позицией жителей оккупированных украинских территорий, а также с псевдореферендумами, которые там провели оккупанты.

"Это, конечно, вызывает у нас и положительный отклик, и готовность продолжать с ними переговоры", – заявил Лавров, добавив, что США якобы признают эти "базовые вещи" и пытаются найти решение.

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Лавров не раскрыл, о чём именно договаривались стороны во время визита спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в РФ.

Что этому предшествовало

Напомним, Уиткофф и Кушнер в эти выходные посетили Москву и Киев, где провели переговоры о прекращении войны. Все три стороны пока не раскрывают результаты достигнутых договоренностей. В то же время все они допускают возобновление трехсторонних встреч. Об этом, в частности, сообщал президент Владимир Зеленский. Также он сообщал о своих планах провести встречу с американским коллегой Дональдом Трампом уже в сентябре.

В Москве также не исключили возвращения к формату трехсторонних встреч. Но там считают, что пока рано говорить о времени и месте проведения таких переговоров.

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