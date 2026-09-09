М. Найт Шьямалан представил трейлер романтического хоррора 'Останься' с Джейком Джилленголом (видео)

Фильм выйдет в украинский прокат 4 февраля 2027 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер романтического хоррор-триллера "Останься" (Remain).

Это новая работа признанного мастера жанра М. Найта Шьямалана ("Шестое чувство", "Знаки", "Таинственный лес", "Сплит", "Стук в дверь", "Ловушка") после трехлетнего перерыва.

Сценарий к фильму Шьямалан написал совместно с христианским автором бестселлеров Николасом Спарксом ("Дневник памяти", "Незабываемая прогулка", "Послание в бутылке" – все они были экранизированы).

Видео дня

В центре сюжета нового фильма – замкнутый архитектор Тейт Гордон, который переезжает в небольшой прибрежный городок, чтобы завершить свой новый проект. Там он знакомится с очаровательной молодой женщиной Рэн, которая помогает ему выйти из своей скорлупы. Но вскоре она втягивает Тейта в центр смертельно опасной тайны, нависшей над городом.

Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Зодиак", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома", "Невеста") и Фиби Дайневор ("Банк Дэйва", сериал "Бриджертоны").

Также одну из ролей в картине сыграл сам режиссер М. Найт Шьямалан.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 4 февраля 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: