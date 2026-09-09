Россия производит 100 баллистических ракет в месяц на фоне дефицита Patriot, – The Economist

В настоящее время маловероятно, что "Пэтриотам" будут поставляться значительные партии перехватчиков.

Проблема нехватки перехватчиков, способных сбивать российские баллистические ракеты в Украине, носит критический характер. Российская промышленность производит до 100 баллистических ракет в месяц, в то время как запасы перехватчиков Patriot в Украине почти исчерпаны. Об этом говорится в статье издания The Economist.

Проблема с перехватом баллистических ракет в Украине еще сложнее, чем с перехватом реактивных дронов типа "Герань-4" и "Герань-5". За первые восемь дней августа из 57 запущенных Россией баллистических ракет известно о сбивании лишь одной.

"Запасы перехватчиков PAC-3 в Украине – единственных действительно эффективных средств противодействия баллистическим ракетам, имеющихся в наличии, – почти исчерпаны. Производство Россией её самых смертоносных ракет выросло примерно до 100 в месяц. В соотношении – это 60 ракет "Искандер-М" и 40 ракет "РМ-48У"", – говорится в статье.

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28 августа в Украине сообщили о сбивании 7 баллистических ракет, но это удалось сделать благодаря небольшому количеству перехватчиков PAC-3, приобретенных западными союзниками.

"Более значительные поставки маловероятны. Война Дональда Трампа против Ирана истощила собственные американские арсеналы Patriot. Никто не хочет отказываться от собственных перехватчиков, когда мало перспектив их замены", – утверждается в статье.

Что может сделать Европа, чтобы помочь Украине

Вместе с тем, как отмечает The Economist, наблюдаются определенные обнадеживающие сдвиги в разработках, но ни одна из них не обеспечит Украине облегчения в краткосрочной перспективе.

По данным издания, позднее в этом году Украина получит несколько старых французско-итальянских батарей противовоздушной обороны SAMP/T вместе с перехватчиками Aster. Вслед за ними в следующем году прибудут восемь более новых версий SAMP/T NG.

В частности, новая система оснащена более совершенным радаром для завершающего этапа наведения и способна справляться с несколькими маневрирующими баллистическими ракетами, такими как российские "Искандер-М". Перехватчики Aster оснащены боеголовкой, которая взрывается рядом с приближающейся ракетой, а не по принципу "поражения на уничтожение", как это происходит в случае с PAC-3. По словам источников во французской армии, новая система превосходит Patriot по некоторым показателям, а также стоит менее половины цены последней экспортной версии PAC-3, которая составляет 7 миллионов долларов.

Однако, как отмечает ракетный аналитик Фабиан Хоффман, новая система SAMP/T NG еще не доказала свою эффективность на поле боя.

Европейский производитель ракет MBDA, создающий Aster, запускает производство, которое не достигнет показателя в 300 ракет в год до 2028 года. Украина может получить лицензию на производство собственных перехватчиков Aster, но для этого потребуется время.

MBDA вскоре начнет производить по лицензии менее мощные перехватчики PAC-2 в Германии. В год будет выпускаться около 200 единиц. Большинство из них могут отправить в Украину, но это не изменит текущее положение дел.

Ракеты для Patriot – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина заключает контракты на закупку около тысячи ракет-перехватчиков для Patriot за счет кредита от Европейского Союза, но эти ракеты будут произведены и поступят только в ближайшие годы. Поэтому Украина предлагает другим странам, имеющим запасы перехватчиков, осуществить уже сейчас своеобразный обмен. Эти страны в срочном порядке передают Украине ракеты из собственных запасов, а Украина в будущем возместит их за счет произведенных позднее более новых версий перехватчиков.

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