Лучшим бюджетным Android-смартфоном назвали модель 2025 года – и это не Xiaomi

Даже после выхода преемника Pixel 9a способен предложить удачное сочетание характеристик, программной поддержки и цены.

Тем, кто собирается купить недорогой Android-смартфон осенью 2026 года, стоит обратить внимание на аппарат, выпущенный еще в первой половине 2025-го. Речь идет о Google Pixel 9a – смартфоне среднего класса, который все еще остается одним из самых интересных вариантов до $500.

Как отмечает BGR, даже после выхода преемника этот Android-фон способен предложить удачное сочетание характеристик, программной поддержки и цены.

В момент выхода Pixel 9a стоил $500 за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Компания по-прежнему указывает эту цену на своем сайте, хотя у сторонних продавцов встречаются более выгодные предложения. Например, на eBay устройство продается за $424. Подержанные экземпляры обойдутся еще дешевле.

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Устройство оснащено 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2424 × 1080 пикселей, адаптивной частотой обновления от 60 до 120 Гц и пиковой яркостью до 2700 нит. Батарея емкостью 5100 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы, а проводная зарядка поддерживает мощность 23 Вт.

Основная камера состоит из двух модулей: широкоугольного на 48 мегапикселей и сверхширокоугольного на 13 мегапикселей. Этого набора более чем достаточно для съемки повседневных сцен, пейзажей и фотографий в разных условиях.

В основе смартфона лежит процессор Tensor G4, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Базовая версия получила 128 ГБ накопителя, но тем, кто собирается пользоваться устройством четыре-пять лет, стоит рассмотреть вариант на 256 ГБ.

Одним из главных преимуществ Pixel 9a остается программная поддержка. Компания гарантирует семь лет обновлений Android и патчей безопасности. Это означает, что смартфон останется актуальным и после 2030 года.

Кроме того, Pixel работает на "чистой" версии Android без дополнительных оболочек сторонних брендов. Владельцы устройств Google первыми получают обновления операционной системы, патчи безопасности и доступ к новым функциям.

Для сравнения, OnePlus 13R предлагает четыре года обновлений Android. При этом его чип Snapdragon 8 мощнее Tensor G4, поэтому в некоторых задачах и играх китайский бюджетник может оказаться предпочтительнее.

Стоит ли покупать Pixel 10a вместо Pixel 9a

Pixel 9a может оказаться выгоднее даже своего преемника – Pixel 10a стоимостью $599. Эти две модели очень похожи, поэтому переплату за новинку сложно оправдать.

Pixel 10a получил немного более яркий дисплей с улучшенной контрастностью и более быструю проводную зарядку мощностью до 30 Вт. Кроме того, Google добавила несколько ИИ-функций для камеры, включая Camera Coach, которая помогает улучшить съемку, и Auto Best Take, предназначенную для выбора удачных выражений лиц на групповых фотографиях.

Но эти улучшения вряд ли станут решающими для большинства покупателей. Если главные критерии – доступная цена, качественный дисплей, достойная камера и длительная поддержка Android, Pixel 9a по-прежнему заслуживает внимания.

Эксперты выбрали лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Если раньше беспроводная зарядка считалась привилегией дорогих флагманов, то в 2026 году индустрия окончательно стерла эту границу.

А если в приоритете долгая программная поддержка, составлен рейтинг Android-смартфон, которые максимально долго будут получать обновления – вплоть до 2033 года.

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