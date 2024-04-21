Продажи начнутся в конце года, стоимость 99 долларов.

От недавно выпущенного Humane AI Pin до грядущего Rabbit R1 – гаджеты и носимые устройства на базе искусственного интеллекта, кажется, сейчас в моде. Однако, в то время как устройство Humane разгромили в обзорах, а Rabbit R1 пока остается загадкой, на ринг выходит новый претендент, пишет Tom's Guide.

Стартап Limitless представил Pendant – "умную" клипсу с ИИ. Вместо того, чтобы пытаться заменить смартфон, это скорее аксессуар, предназначенный для облегчения запоминания видеозвонков и личных встреч. Помощник слушает все, что вы говорите в течение дня и структурирует это в заметки в режиме реального времени.

Само устройство можно прикрепить к рубашке или носить на шее как ожерелье. Звук записывается при помощи технологии формирования луча – он направлен на собеседника, который с вами говорит, чтобы избежать фонового шума. От одного заряда аксессуар проработает до 100 часов, корпус выполнен из алюминия и водонепроницаем.

Цена – еще один способ, которым производитель выделяет свой ИИ-девайс среди конкурентов. Стоимость начинается от $99 на этапе предварительного заказа, есть бесплатная подписка на 10 часов транскрипций в месяц, а платная за 19 долларов в год дает неограниченные возможности.

В продажу Pendant должне поступить в августе этого года. В будущем "умную клипсу" хотят научить работать с почтой, Notion, Slack и другими приложениями.

Вскоре на рынке ожидается появление умных колец. Это далеко на новый тип носимых устройств, но выпуск такого устройства от Xiaomi, Samsung и Apple – показатель, что скоро они станут мейнстримом. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

Также многие компании, включая Apple и Samsung вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT в перспективе может заменить смартфоны, говорят эксперты.

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