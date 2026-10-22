Дизельное топливо вскоре резко подорожает: новый прогноз эксперта

Из-за высоких цен спрос на топливо в Украине сократился, отметил эксперт.

Цены на дизельное топливо в Украине могут вырасти еще на 2-3 гривны за литр в течение ближайших семи дней, если мировые цены на топливо останутся высокими. Об этом УНИАН сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Думаю, что сейчас есть основания говорить о том, что цены на дизельное топливо в Украине могут повыситься в ближайшие семь дней, если цена на международных рынках будет оставаться высокой. Возможно, до 2–3 гривен. Я вижу траекторию умеренного роста в ближайшие семь дней. Потому что дизель у нас – самый дефицитный продукт, и цена на него растет более заметно", – сказал он.

По его словам, Украина почти полностью зависит от импорта топлива, поскольку собственные нефтеперерабатывающие мощности уничтожены. В то же время европейский рынок испытывает дефицит дизеля и бензина, а цены растут из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

Видео дня

Омельченко пояснил, что украинским трейдерам приходится предлагать европейским поставщикам дополнительную премию, чтобы обеспечить закупки топлива. Кроме того, в цену закладываются риски дальнейшего подорожания из-за нестабильной ситуации на рынке.

При этом, несмотря на рост цен, дефицита топлива в Украине пока нет. Эксперт отметил, что спрос снизился именно из-за высокой стоимости, а законтрактованных объемов достаточно.

"Дефицита топлива на сегодняшний день нет, потому что снизился спрос из-за высоких цен. У нас достаточно законтрактованных объемов. Сложности с доставкой в некоторые прифронтовые регионы. Самая большая сложность – это угроза атак на АЗС, которые Россия начала еще летом. Что касается Дуная, то ситуация еще летом была сложной. Думаю, что это не является какой-то критической проблемой", – добавил Омельченко.

Отметим, что, по данным портала "Минфин", стоимость дизельного топлива в настоящее время составляет 103 грн за литр.

Рынок топлива в Украине – последние новости

Как писал УНИАН, в Украине продолжают расти цены на топливо. 20 октября за сутки больше всего подорожал автомобильный газ, тогда как средняя стоимость дизеля уже превысила 102 грн за литр, а местами дизель достиг 107 гривен.

Ранее основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин сообщал, что существует риск возникновения дефицита бензина в Украине из-за ограничений судоходства на Дунае. По этому маршруту в страну поставляется до 50% топлива. По его словам, цены на топливо могут вырасти на 5 гривен за литр.

Вас также могут заинтересовать новости: