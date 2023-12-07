Доминирование OpenAI, авторов ChatGPT, в области генеративного ИИ вскоре может подойти к концу – Google официально представил Gemini, свою самую крутую модель искусственного интеллекта, которая "уничтожает" GPT-4. Но пока только на бумаге.
Главная фишка Google Gemini – мультимодальность. Эту ИИ-модель обучали на разных типах информации, включая текст, код, аудио, фото и видео. Она будет легко понимать и обрабатывать каждый из них, говориться в блоге компании.
Вместе с тем Google называет Gemini самой гибкой моделью: она способна эффективно работать на любых девайсах – от огромных центров обработки данных до мобильных устройств. Всего будет три версии разной крутости:
- Gemini Ultra – "убийца" ChatGPT, которая появится только в следующем году.
- Gemini Pro – оптимальный вариант для решения широкого круга задач. Уже доступна в чат-боте Bard.
- Gemini Nano – встроят прямо в Pixel 8 Pro.
В ближайшие месяцы поддержка Gemini появится в поисковике Google, браузере Chrome и других сервисах компании.
Как пишет The Verge, в первом поколении модель Gemini возможно не изменит мир. В лучшем случае она просто поможет Google догнать OpenAI в гонке за созданием большого генеративного ИИ. Но в чем можно быть уверенным, так это в том, что это начало чего-то поистине грандиозного.
Напомним, месяцем ранее Илон Маск представил Grok – это разговорный чат-бот, который должен быть "как ChatGPT, только лучше". В отличие от схожих моделей он "любит сарказм" и был создан, чтобы иметь "немного юмора" в своих ответах.
В то же время Meta Марка Цукерберга готовится к запуску необычных чат-ботов с разными личностями. Например, один из них будет говорить, как 16-й президент США Авраам Линкольн. А советы путешественникам станет давать чат-бот в виде персонажа-серфера.