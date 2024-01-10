Это компактный девайс с собственным ИИ, который умеет взаимодействовать с любыми приложениями через голосовые команды.

Еще один интересный анонс с выставки CES 24 – Rabbit R1. Это устройство с собственным ИИ, которое умеет пользоваться приложениями за вас. Возможно, именно такими будут гаджеты будущего, которые заменят собой смартфоны.

Внутри него работает нейросеть LAM (Large Action Model), которая обучена не генерации текста, как, например, ChatGPT, а выполнению действий. Она умеет взаимодействовать с любыми приложениями через голосовые команды – это и есть главная идея гаджета.

Причем для полноценной работы не нужна установка приложений. Пользователь голосом просит сделать какую-то операцию – например, планировать поездку для семьи. Гаджет сам найдет подходящие билеты на Cheapflights, отель на Booking и арендную машину на Rentalcars – останется только подтвердить заказы.

СМИ сравнивают идею Rabbit R1 с Alexa или Google "Ассистентом" которые предоставляет единый интерфейс для взаимодействия с плеером, отправки сообщений, умным домом, настройками смартфона и другими компонентами. Как все устроено – показано на видео ниже.

Дизайн гаджета минималистичен и по толщине не превышает стопку стикеров. Большую площадь занимает 2,88-дюймовый сенсорный дисплей, там же находится вращающаяся камера для фото и видео, колесико для управления интерфейсом, два микрофона и динамик.

Устройство снабдили процессором MediaTek с частотой 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Время автономной работы составляет "весь день". Есть слот под SIM-карту для доступа в интернет.

Rabbit R1 уже доступен для предварительного заказа по цене 199 долларов (около 7700 грн), поставки устройства начнутся в марте-апреле.

В последнее время мы все чаще в нашем информационном пространстве встречаем фразу "заменитель смартфона". Недавно выходцы из Apple представили свой девайс без экрана и размером с пейджер. Информация озвучивается через динамик или транслируется на ладонь через проектор.

Сама Apple в феврале выпустит очки смешанной реальности. Vision Pro – это совершенно новый гаджет компании: в компании верят, что со временем гарнитура заменит и смартфон, и компьютер.

Вместе с тем многие техногиганты вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное искусственным интеллектом и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидают разработчики, в перспективе может заменить смартфоны.

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