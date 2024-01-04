В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Apple, Samsung и другие компании.

Крупнейшие компании Кремниевой долины возродили идею "умных" очков в стиле Google Glass в качестве нового потребительского устройства, которое в перспективе может заменить смартфоны. Об этом сообщает Financial Times.

Идея носимых гарнитур в форме очков возникла еще 10 лет назад, однако все попытки сделать такие гаджеты общепопулярными провалились из-за плохого качества стекла и общей неготовности продукта при выходе на рынок.

Новое поколение умных очков, оснащенное искусственным интеллектом (ИИ) и чат-ботами в стиле ChatGPT, как ожидают разработчики, сумеет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass. В конкурентную гонку в этом сегменте уже включились Apple, Samsung и другие компании, пишет FT.

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В 2021 году известный бренд очков Ray-Ban совместно с Meta Цукерберга выпустил серию солнцезащитных очков, в оправы которых были встроены камеры и крошечные динамики. А представленная в сентябре 2023 новая версия может похвастаться улучшенными возможностями ИИ. При этом сами очки лишены экранов и прочих возможностей для работы в дополненной реальности.

Как стало известно Financial Times, разработчик ChatGPT Сэм Альтман обсуждал создание носимого устройства с ИИ-функциями с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом. А компания Samsung недавно зарегистрировала товарные знаки "Samsung Glasses" и "Galaxy Glasses", что вызвало предположения о том, что она работает над созданием конкурента умных очков Meta.

Напомним, в 2023 году выходцы из Apple представили смартфон будущего – Ai Pin. Это компактное устройство, чем-то похожее на пейджер, которое крепится к одежде, а информация озвучивается через динамик или транслируется на ладонь через проектор.

Сама Apple прошлым летом показала очки смешанной реальности, которые должны выйти уже очень скоро. Vision Pro – это совершенно новый гаджет компании: в компании верят, что со временем гарнитура заменит и смартфон, и компьютер.

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