На ПК можно бесплатно получить две интересные игры специально для Хэллоуина

Акция продлится до 29 октября.

Epic Games Store подготовил новую раздачу для пользователей ПК. С 22 по 29 октября игроки смогут бесплатно добавить в свою библиотеку сразу две игры – Sker Ritual и Home: A Unique Horror Adventure. После этой раздачи начнется новая акция с бесплатным хоррором Sorry We're Closed.

Раздача приурочена к Хэллоуину и предлагает два абсолютно разных взгляда на жанр хорроров. В первой игре игрокам предстоит отбиваться от толп жутких монстров, а в другой – расследовать мистическую тайну, где каждое решение меняет сюжет.

Главной игрой раздачи стала Sker Ritual – кооперативный шутер от первого лица, созданный студией Wales Interactive. Игра вышла в апреле 2024 года и является спин-оффом ужастика Maid of Sker.

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Игрокам предстоит сражаться с волнами сверхъестественных существ, известных как Безмолвные (Quiet Ones). Проходить испытания можно в одиночку или в команде до 4 человек. По мере продвижения противники становятся опаснее, поэтому придется постоянно улучшать снаряжение и подбирать подходящую тактику.

Вторая бесплатная игра – Home: A Unique Horror Adventure. Это атмосферный хоррор с пиксельной графикой, который вышел в 2012 году. В отличие от Sker Ritual, здесь не придется постоянно сражаться с монстрами. Главный герой приходит в себя в незнакомом доме во время грозы и пытается выяснить, что произошло.

Особенность Home заключается в том, что решения игрока влияют на развитие событий и итоговую интерпретацию истории. Игра делает ставку на исследование, атмосферу и неопределенность, оставляя пространство для собственных выводов.

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