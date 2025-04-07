Подробностей пока немного, но потенциал у девайса огромный.

Руководитель OpenAI Сэм Альтман, создатель популярного чат-бота ChatGPT, и один из создателей iPhone Джони Айв основали "таинственную компанию" для создания гаджета, который должен заменить смартфоны. И потенциал у девайса огромный.

Как говориться в материале The Information, инновационное устройство будет функционировать на базе ИИ и, скорее всего, будет похоже на Humane AI Pin – недавнюю разработку от выходцев из Apple.

Информации о "заменителе смартфона" пока немного. Он находится на самой ранней стадии разработки. Предполагается, что у него будут некоторые функции современных смартфонов, но при этом сам гаджет не будет похож на мобильное устройство в привычном для всех представлении. Так, ему не обязательно иметь дисплей и традиционные приложения – механизм ИИ может сделать все за вас, без касаний и прокрутки.

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К слову, Humane AI Pin упоминается неспроста. Этот интересный, но еще непопулярный гаджет в свое время заинтересовал Сэма Альтмана. Он выступал одним из инвесторов проекта, поэтому можно предположить, что руководитель OpenAI планирует создать нечто похожее: компактное устройство, чем-то похожее на пейджер, которое будет решать за человека его повседневные задачи.

Важно отметить, что слухи о сотрудничестве Джонатана Айва и Сэма Альтмана впервые появились в прошлом году. Именно тогда стало известно, что они участвуют в создании гаджета, который может "перевернуть мир технологий", как это сделал iPhone и даже уговорили председателя SoftBank Group Corp сделать многомиллиардные инвестиции в новую компанию.

И если об Альтмане в последнее время говорят очень много, то о Джонатане Айве могли позабыть. Во время работы в Apple он руководил командой дизайнеров, ответственной за iPod, iPhone, iPad и MacBook, поэтому можно ожидать что, что бы ни было в разработке, оно будет выглядеть стильно.

А пока одни создают замену смартфонам, другие ищут новые форм-факторы, чтобы взбодрит рынок. Samsung и Motorola показывали концепт смартфона-браслета – его можно носить на руке вместо часов. Журналисты пишут, что дисплей чрезвычайно пластичный, в том числе он без проблем изгибается назад.

Также мы видели концепт смартфона с выдвигающимся вверх экраном. По задумке, по нажатию кнопки на боковой панели дисплей смартфона увеличивается с 5 до 6,5 дюйма. А Apple якобы разрабатывает гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном.

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