Изначально они появились на смартфонах Galaxy S24, а теперь пришло время флагманов 2021 и 2022 годов.

Samsung официально сообщила о том, что обновление One UI 6.1 с фирменной мобильной нейросетью Galaxy AI, которое изначально появились на смартфонах Galaxy S24, доберется до флагманов 2021 и 2022 годов.

В начале мая прошивка выйдет для моделей серии Galaxy S22, складных Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также планшетов Galaxy Tab S8. А до конца мая новые ИИ-функции будут доступны для более старых Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, сообщает The Verge.

То, что One UI 6.1 для более старых моделей Samsung выйдет довольно скоро – это хорошо, но есть нюанс: они получат слегка урезанный функционал. В частности, смартфоны Galaxy S21 получат только две функции: Circle to Search ("умный" поиск о предметах через камеру) и Magic Rewrite (генеративное редактирование)

У девайсов 2022-го будет более широкий функционал. По сути, они получат все те же функции ИИ, что и Galaxy S24, за исключением фишки под названием Instant Slow-Mo, которая позволяет замедлять любое видео.

Для Galaxy S23, Z Fold и Z Flip 5, а также планшетов Galaxy Tab S9 обновление One UI 6.1 с ИИ-функциями вышло в конце марта. Самой впечатляющей новой функцией является "Живой перевод" (Live Translate) – она позволяет общаться на "живом" языке с людьми, говорящими на разных языках.

Принцип работы функции Live Translate в One UI 6.1:

Напомним, топовый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra – главный конкурент iPhone 15 Pro Max – вышел в начале февраля. Журналисты сделали полное сравнение двух главных флагманов, чтобы определить, какой все же из них лучший.

Одним из неочевидных преимуществ флагмана Samsung стало антибликовое стекло, благодаря которому картинка при ярком освещении выглядит заметно интереснее. Также в ходе тестов выяснилось, что у S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Maх.

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