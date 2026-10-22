Эксперты назвали 7 популярных мест в мире, куда не стоит ехать этой зимой

Где-то проблема заключается в толпах, а где-то – в ценах и плохой погоде.

Хотя на календаре еще октябрь, многие туристы уже вовсю планируют, куда поехать в отпуск этой зимой.

Тем временем эксперты туристического портала Travel Off Path предостерегают туристов от посещения ряда популярных направлений в зимний период.

"Зимний отпуск у многих ассоциируется с уютным отдыхом, праздничными ярмарками или теплыми пляжами, где можно укрыться от холодов. Но давайте будем честны: разрыв между картинкой в ​​социальных сетях и реальностью может быть огромным – особенно этой зимой", – предупреждают эксперты.

Видео дня

При этом авторы материала подчеркиваю, что они вовсе не призывают туристов полностью отказаться от посещения этих мест, они лишь советуют тщательнее выбирать период года, когда туда лучше ехать.

7 популярных мест в мире, куда не стоит ехать этой зимой

В социальных сетях это место преподносится как тихая заснеженная сказочная деревушка. Но на деле место настолько переполнено туристами, которые буквально сражаются за право сделать селфи в одной и той же точке, что местные власти даже установили деревянные ограждения – чтобы перекрыть обзор и хоть как-то ограничить поток людей. Зимой же здесь приходится мерзнуть, скользить по льду и пробираться локтями сквозь толпы, чтобы просто пройтись по главной улице.

В качестве альтернативы туристам советуют рассмотреть французский город Кольмар, где их ждет та же самая сказочная атмосфера: прекрасно сохранившиеся фахверковые дома и первоклассные зимние ярмарки, но при этом – гораздо более развитая инфраструктура, позволяющая справляться с наплывом туристов. Здесь у вас будет достаточно пространства, чтобы свободно дышать и спокойно наслаждаться глинтвейном.

2. Нассау, Багамские острова

Эксперты поясняют, что путешественники часто бронируют поездки в Нассау на январь, ожидая экваториальной жары. Однако на самом деле Багамы расположены прямо у побережья Флориды, а потому, когда холодные фронты проходят через Соединенные Штаты, Нассау сильно страдает. Нередко бывают ветреные дни с температурой около +18°C, когда океан слишком холодный для купания. А еще не стоит забывать, что ежедневно там швартуются пять мега-круизных лайнеров, которые образуют на острове толпы.

Вместо этого туристам предлагают обратить внимание на Арубу или Кюрасао. Поскольку эти острова расположены далеко на юге, недалеко от побережья Южной Америки, они находятся в безопасности за пределами зимних холодных фронтов, гарантируя туристам жаркие пляжные дни.

3. Киото, Япония

В 2026 году Япония переживает настоящий туристический бум. Зимой толпы туристов в Киото никуда не деваются, но при этом там еще и стоит сырая холодная погода. Проблема чрезмерного наплыва посетителей стала настолько острой, что городские власти даже начали вводить ограничения для туристов.

В качестве альтернативы эксперты советуют обратить внимание на японский город Канадзава, который часто называют "маленьким Киото": здесь есть такие же традиционные самурайские кварталы и красивые зимние снегопады, но без удушающих толп и каких-либо запретов для туристов.

4. Аспен, Колорадо, США

Катание на лыжах всегда было дорогим, но в Аспене это окончательно перешло все границы абсурда. Стоимость ски-пассов часто достигает 300 долларов в день, простые курортные бургеры стоят 50 долларов, а вся инфраструктура забронирована – это уже не отдых для обычных путешественников. Это чистый способ продемонстрировать свое богатство, а само удовольствие от катания на лыжах затмевается огромным стрессом из-за высокой цены.

Вместо этого туристам советуют рассмотреть Ревелсток в Канаде или Паудер-Маунтин в Юте. Оба предлагают условия для катания на лыжах мирового класса и аутентичную, непритязательную горную атмосферу за гораздо меньшую цену.

Зимой в Амстердаме очень темно, ветрено, а дождь часто идет почти горизонтально. Но главная проблема – в атмосфере. Город активно проводит кампании под лозунгом "Держитесь подальше", направленные против туристов, доставляющих неудобства. На фоне этого туристический налог в местных отелях вырос до 12,5% – это самый высокий показатель среди всех европейских городов. По сути, вы переплачиваете за поездку в холодный город, который открыто заявляет, что не хочет видеть у себя так много туристов.

В качестве альтернативы туристам советуют отправиться в австрийскую столицу Вену, где зимняя атмосфера раскрывается во всей красе: вас ждут великолепные рождественские ярмарки, величественная архитектура и невероятно гостеприимная обстановка, идеально подходящая для этого времени года.

6. Ки-Уэст, Флорида, США

Эксперты констатируют, что это некогда необычное, тихое пристанище для творческих людей на отшибе теперь превратилось в коммерциализированную ловушку для туристов с круизных лайнеров. Зимой цены на отели здесь взлетают до 500 долларов и выше за ночь – и это за самые простые номера. Пляжи здесь, в лучшем случае, посредственные, а на главной улице – не протолкнуться.

В качестве альтернативы туристам советуют рассмотреть остров Анна-Мария во Флориде. Там сохранилась та самая старомодная, неспешная атмосфера: прекрасные пляжи, никаких высотных зданий и подлинный покой. И здесь по-прежнему можно отведать свежие местные морепродукты, не тратя время на бесконечные очереди.

7. Банф, Канада

В социальных сетях зимний Банф рекламируют как уютную сказку с ярко-бирюзовыми озерами. Но на деле эти знаменитые голубые озера полностью замерзают и покрываются многометровым слоем белого снега, а температура регулярно опускается до -29°C. Если вы не являетесь заядлым любителем зимних видов спорта, должным образом экипированным для выживания в арктических условиях, прогулка по городу или попытка осмотреть достопримечательности будут настоящей пыткой.

Вместо этого туристам советуют обратить внимание на Уайтфиш в американском штате Монтана. Он предлагает точно такую ​​же эпическую, заснеженную эстетику Скалистых гор прямо на краю Национального парка Глейшер. Центр города обладает аутентичной, непритязательной атмосферой горнолыжного городка с уютными барами и отличной пешеходной доступностью, без экстремальных канадских арктических ветров и удушающих толп.

Куда поехать зимой

Как сообщал УНИАН.Туризм, эксперты издания The Times назвали лучшие направления для отпуска, где тепло в течение всего года.

В свою очередь эксперты туристического портала Europe's Best Destinations определили лучшие рождественские ярмарки Европы, которые стоит посетить этой зимой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.