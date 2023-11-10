Информация озвучивается через динамик или транслируется на ладонь через проектор.

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, представил свою первую разработку – Ai Pin. Это компактное устройство, чем-то похожее на пейджер, которое крепится к одежде и позиционируется как замена смартфонам.

Миниатюрный гаджет выполняет роль всезнающего помощника на базе ИИ от OpenAI. Ai Pin может написать письмо в стиле владельца, напомнить записаться к врачу или распознать через камеру предмет и ответить на вопросы о нем.

Самое главное: привычного дисплея здесь нет – управлять устройством можно голосом, жестами и касаниями, а при необходимости информация проецируется на поверхность поблизости – например, на ладонь.

Гаджет оснащен неназванной моделью чипсета Qualcomm Snapdragon, 4 Гбайт оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Встроенная широкоугольная камера на 13 Мп предназначена для фото, но позже сможет снимать и видео. На AI Pin нельзя скачать сторонние приложения, вместо этого там есть AI Experiences – функции, которые активируют нужную модель искусственного интеллекта в зависимости от задачи.

Еще из примечательного: горячая замена батареи, которая крепится магнитом к обратной стороне одежды, и полная автономность устройства – для его работы не требуется синхронизация со смартфоном, поскольку гаджет по умолчанию подключен к сети.

Ai Pin – это воплощение нашего видения по интеграции искусственного интеллекта в повседневную жизнь, расширяя наши возможности, но не затмевая при этом нашу человечность. Для нас Ai Pin – это только начало – так описывают свой проект сами разработчики.

Продажи Ai Pin стартуют в начале 2024 года. Цена – $699 (около 25 000 грн). Вдобавок нужна подписка за $24 в месяц, дающая безлимитный доступ к ИИ и номер в сети американского оператора AT&T.

Apple тоже разрабатывает некое новое устройство, которое заменит людям смартфоны и ноутбуки. Предполагается, что речь идет об очках дополненной реальности (AR), которые можно будет носить, не снимая, весь день.

Однако до такого супергаджета компании все еще далеко – сначала они должны выпустить гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. Ее релиз ожидается в первой половине 2024 года, а главной особенностью является то, что управляется девайс исключительно глазами, голосом и жестам – никаких геймпадов и прочего.

Ранее УНИАН сообщал о том, что рынок смартфонов достиг низшего уровня за 10 лет – пользователям не интересны новые модели. Также в последние годы наблюдается расширение сегмента б/у смартфонов.

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