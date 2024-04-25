Отмечается, что украинцам стоит позаботиться о стабильном и устойчивом интернете дома.

Министерство цифровой трансформации масштабировало интерактивную карту интернет-провайдеров со всей Украины, которые работают во время отключения света, сообщил вице-премьер-министр министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, на карте можно увидеть провайдера в конкретном доме, который может предоставить доступ к интернету от 4 до 72 часов во время отключений света. Саму карту запустили в конце прошлого года, однако сначала карта была доступна для провайдеров Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей, а сейчас - для всей Украины.

Министр также призвал пользователей карты оставлять отзывы, действительно ли провайдеры придерживаются обещанного.

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"Одна из самых эффективных и наиболее устойчивых оптоволоконных технологий - xPON. Она дольше всего может вас обеспечить устойчивым интернет-доступом. Если хотите иметь интернет во время обесточиваний, советую выбрать провайдера, который использует оптоволоконные технологии. Должны быть гибкими и готовыми к чему угодно", - добавил Федоров.

Интернет и связь во время блэкаута в Украине

27 ноября 2023 года Минцифры создало интерактивную карту интернет-провайдеров, с помощью которой украинцы смогут узнать, сколько времени обеспечит интернет провайдер в случае отключений электричества.

В частности, на интерактивной онлайн-карте можно: узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги; оставить отзыв о работе интернета в вашем доме во время отключений; просмотреть отзывы людей о работе сети без электричества.

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