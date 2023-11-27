Украинцам стоит позаботиться об энергоустойчивом интернете уже сейчас, считает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации создало интерактивную карту интернет-провайдеров, с помощью которой украинцы смогут узнать, сколько времени обеспечит интернет провайдер в случае отключений электричества. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Создали интерактивную карту провайдеров Киева, чтобы вы легко и быстро узнали, сколько будет работать домашний интернет в случае отключений электричества. Если часов работы интернета недостаточно, сразу на карте находите ближайшего провайдера, который серьезнее подготовился к блэкаутам", - отметил Федоров.

На интерактивной онлайн-карте можно:

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узнать стоимость подключения и ежемесячную абонплату за интернет-услуги;

оставить отзыв о работе интернета в вашем доме во время отключений;

посмотреть отзывы людей о работе сети без электричества.

Сейчас карта доступна для жителей Киева. Далее проект масштабируется на другие крупные города Украины.

Проверить на карте, сколько будет работать интернет от вашего провайдера в случае отключений можно по ссылке.

"Советую позаботиться об энергостойком интернете уже сейчас, чтобы продолжить учиться и работать несмотря ни на что", - добавил Федоров.

Интернет и связь во время блэкаута в Украине

26 октября Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "ЛУН.Город", чтобы разработать карту провайдеров, которые смогут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний.

В ноябре эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич пояснил, что обеспечить связь при выключении света трудно, поскольку обеспечить автономную работу связи на долгий промежуток времени можно исключительно с помощью достаточно мощных генераторов и несколько сотен литров горючего.

"Мобильные операторы исходят из того, что все же тотальных блэкаутов не будет. Они ожидают, что блэкауты будут ограничены отдельными областями или, возможно, несколькими областями за один раз. Поэтому они смогут маневрировать этими мобильными группами, опрокидывая их по необходимости", - сказал эксперт.

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