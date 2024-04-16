Весенние вражеские удары по энергообъектам привели к критическому состоянию энергосистемы Украины, отметил гендиректор ДТЭК "Киевской электросети".

В случае повышенного спроса на потребление электроэнергии и продолжения российских обстрелов по энергообъектам в Киеве могут применить графики ограничения электрической мощности.

Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор ДТЭК "Киевской электросети" Денис Бондарь. "В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом тех повреждений на сети, что сегодня есть, то есть вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", - заявил Бондарь.

По его словам, весенние атаки на энергообъекты привели к критическому состоянию энергосистемы Украины. Впрочем, он подчеркнул, что по состоянию на сегодня график отключения света в столице не применяется из-за стабильного электроснабжения.

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"Мы сейчас работаем с "Киев Цифровым" для удобства киевлян. В случае применения графиков "Киев Цифровой" будет за полчаса оповещать наших клиентов о применении графиков", - сказал Бондарь. Он также добавил, что "пока никаких графиков в городе не применяется".

В центре внимания Триполье сегодня - что стоит знать

В результате массированной ракетной атаки 11 апреля россияне полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Трипольская ТЭС уничтожена 4 российскими ракетами, еще 7 удалось сбить.

Эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил, что в следующем году в 12 областях Украины гарантированно будут длительные отключения электроэнергии.

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