Идея о едином разъеме для зарядки смартфонов и планшетов обсуждается уже более 10 лет.

После 10 лет обсуждений Евросоюз готовится обязать производителей ставить во всех смартфонах, планшетах, наушниках и других устройствах одинаковые разъемы, чтобы пользователям было проще.

Об этом передает Reuters со ссылкой на собственный источник, по словам которого окончательное решение законотворцы ЕС примут уже 7 июня.

Агентство обратилось за комментариями к Apple, но ответа так и не дождались. Купертиновцы активно выступали против принятия единого стандарта зарядного разъема. По их мнению, предлагаемые изменения будут препятствовать инновациям на рынке электроники и приведут к чрезвычайно большому количеству электронных отходов.

В действительности же, пишут СМИ, компания просто не хочет терять доход от продажи и сертификации Lightning-аксессуаров. И если iPhone 14 и 14 Pro, как сообщают инсайдеры, получит Lightning-разъем, то уже следующее айфоны оснастят UBS-C – он и станет единым стандартом для зарядки.

К слову, что касается ноутбуков, то они не попали в перечень устройств, где необходимо использовать единый разъем, так как между участниками все еще есть разногласия. То же самое касается сроков перехода на беспроводную зарядку.

Ранее УНИАН уже писал, что Apple в тандеме с голливудскими режиссерами готовит совершенно новое, необычное устройство, которое будет способно предложить как погружение в виртуальную реальность, так и виртуальные наложения, выглядящие как часть реального мира.

В то же время премьера iPhone 14 по-прежнему намечена на сентябрь 2022 года. Накануне проскакивала информация, что из-за новой волны "коронавирусной истерии" в Китае Apple не успеют вовремя наладить производство 14-й серии.

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