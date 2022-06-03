Лучшее соотношение цены и качества традиционно демонстрирует Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Популярный бенчмарк AnTuTu составил ежемесячный список самых выгодных Android-смартфонов. Лучшее соотношение цены и качества традиционно показывает Xiaomi и ее суббренд Redmi.

Для большего удобства пользователей, рейтинг был составлен в пяти ценовых категориях: $0-300 долларов, $300-450, $450-600, $600-750 и $750+.

Лучшие среди доступных смартфонов – Redmi Note 11T Pro b Motorola Edge S30

В бюджетном сегменте до $300 самым лучшим был признан Redmi Note 11T Pro, которому хватило лишь одного дня, чтобы возглавить майский топ. Устройство оснащено IPS экраном 6,6 дюймов (FullHD+) с частотой обновления 144 Гц и чипом Dimensity 8100.

Вторым местом пришлось довольствоваться бывшему лидеру Motorola Edge S30 (12/256 ГБ), а третьим – iQoo Neo5 SE (8/256 ГБ).

Среди устройств до 450 долларов на первом месте разместился Redmi Note 11T Pro+. Он отличается увеличенной до 120Вт мощностью зарядки, но уменьшенной емкостью батареи – 4400 мАч. В основной камере сенсоры на 64+8+2 Мп с шириком и макро.

Следом за ним Realme GT в версии 8/256 ГБ и Motorola Edge X30.

Лучшие "середнячки" – iQOO Neo6 и Redmi K50 Pro

Среди смартфонов, за которые просят от $450 до $600, пальму первенства получила модель iQOO Neo6 с Snapdragon 8 Gen 1 и быстрой зарядкой 80 Вт, которая пополняет аккумулятор с 0% до 30% за 5 минут.

Второе место заняло устройство Redmi K50 Pro (12/256 ГБ), а на третье определили Xiaomi Mi 12 (12/256 ГБ).

Телефоны, стоящие подороже, – от $600 до $750, – тоже получили своего фаворита, им стал игровой флагман Black Shark 5 Pro с экраном 144 Гц, SSD-накопителем и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.

Ступенью ниже оказался Nubia Red Magic 7 Pro (12/256 ГБ). Третье призовое место досталось Xiaomi Mi 12 Pro (12/256 ГБ).

Лучший из дорогих телефонов – OnePlus 10 Pro

В категории "дорого-богато", куда вошли смартфоны $750+, безусловным лидером стал флагманский OnePlus 10 Pro с LTPO-дисплеем, зарядкой за 32 минуты и камерой Hasselblad. В Украине цена за него стартует от 31 999 тыс. грн.

На втором месте находится Oppo Find X5 Pro, а на третьем – Vivo X80 Pro.

Ранее УНИАН писал о смартфоне-монстре с батареей на 21 000 мАч. Разработчики обещают неделю без зарядки или чуть больше трех месяцев работы в режиме ожидания. Стоимость этого чуда инженерной мысли на AliExpress составляет $600 или 18 тысяч в гривнах.

Также мы приводили сравнение топовых моделей iPhone, Samsung и Xiaomi по скорости, нагреву и прожорливости в онлайн-игре Apex Legends. Эксперты сошлись во мнение, что самым эффективным, как ни странно, является младший Xiaomi Redmi – K50, который к тому же стоит в разы дешевле остальных.

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