Например, обе компании будут обязаны разрешить своим пользователям устанавливать софт из сторонних источников.

Европейский союз одобрил два законопроекта, направленные на крупные технологические компании, к которым относятся Apple и Google.

Согласно законопроектам о цифровых рынках и цифровых услугах, техногиганты, оказывающие существенное влияние на внутренний рынок ЕС, будут обязаны выполнять ряд требований.

Во-первых, компании должны будут разрешить установку приложений на свои устройства из сторонних источников. Во-вторых, пользователям обязаны предоставить возможность удалять предустановленные приложения и изменять дефолтные настройки, в том числе использовать NFC для сторонних приложений.

Кроме того, они больше не смогут принуждать сторонних разработчиков использовать только свои платежные системы. Наконец, у крупных техкомпаний больше не получится повторно использовать личные данные пользователей, собранные их сервисами, для целей другого сервиса.

У компаний будет 6 месяцев на соответствие всем новым правилам. В случае нарушения – штраф в размере 10% от общего годового оборота. За повторное нарушение придется раскошелиться на 20% оборота.

Документы вступят в силу через 20 дней после публикации. Закон о цифровых рынках должны утвердить до конца месяца, а закон о цифровых услугах – в сентябре 2022 года.

Напомним, накануне в ЕС одобрили единый стандарт зарядки для всех гаджетов. Производители, в том числе Apple, будут обязаны ставить USB-C не только в смартфоны, но и в планшеты, наушники, электронные книги и другие устройства.

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