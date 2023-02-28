Считается, что конкурирующий чат-бот будет иметь меньше ограничений по противоречивым темам по сравнению с ChatGPT.

В последние недели миллиардер Илон Маск обратился к специалистам в области искусственного интеллекта (ИИ) с предложением создать новую исследовательскую лабораторию для разработки конкурента ChatGPT – "умного" чат-бота, который может выполнять самые разные задачи. Об этом пишет издание The Information со ссылкой на людей, непосредственно осведомленных об этом проекте.

По данным журналистов, чтобы возглавить эту работу, глава Tesla и Twitter нанял Игоря Бабушкина, исследователя, который до этого работал в отделе машинного обучения Alphabet DeepMind AI.

Считается, что конкурирующий чат-бот от Маска будет иметь меньше ограничений по противоречивым темам по сравнению с ChatGPT, который "не запрограммирован на создание контента, который носит предвзятый или политический характер".

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К слову, в 2015 году Илон Маск стал соучредителем OpenAI (компания-разработчик ChatGPT) в качестве некоммерческого стартапа, но был вынужден покинуть совет директоров в 2018 году из-за конфликта интересов.

Интересно, что эта новость противоречит более ранним и не слишком лестным высказываниям Маска об искусственном интеллекте и ChatGPT, в частности. Он не раз предупреждал человечество о том, что такие технологии могут представлять угрозу цивилизации, и призывал к безопасному регулированию ИИ.

Что такое ChatGPT и на что он способен

ChatGPT – это чат-бот, который на пару месяцев существования вызвал большой ажиотаж в мире хай-тек. Он способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В отличие от классических поисковых систем, он не имеет заготовленных шаблонов, но обучен давать осмысленные ответы "на лету". ChatGPT обучали с помощью массива текстов из Интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком. Затем нейросеть переучивали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными.

На фоне своей популярности ChatGPT успел вызвать немало споров в сети. Опрос показал, что некоторые компании уже заменяют сотрудников ИИ-помощником, а популярное онлайн-издание Clarkesworld, публикующее любительские рассказы в жанре Sci Fi, прекратило прием новых материалов от авторов из-за ChatGPT.

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