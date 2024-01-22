Уже в ближайшие месяцы Apple покажет новые ноутбуки и планшеты. Последние получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Главный инсайдер по технике Apple Марк Гурман в приватной рассылке Bloomberg Power On опубликовал новые подробности, связанные с грядущей весенней презентацией компании.

Предполагается, что она пройдет в марте или апреле. В каком формате пройдет ивент, журналист уточнять не стал.

Весенняя презентация Apple 2024: что на ней покажут

iPad Pro OLED 11" и 13"

iPad Air 10.9" и 12.9"

MacBook Air 13" и 15"

В 2023 году Apple не выпустила ни одного iPad Pro, впервые в истории серии. Поэтому в 2024-м компания серьезно обновит свои самые топовые планшеты. Одним из ключевых нововведений станет OLED-дисплей. Считается, что из-за этого перехода планшеты существенно подорожают.

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Другие слухи и/или вероятные особенности iPad Pro OLED включают новейший чип M3, беспроводную зарядку MagSafe и обновленную клавиатуру Magic Keyboard с увеличенным трекпадом и алюминиевым верхним корпусом.

Вместе с "прошкам" нас ждет и iPad Air. Он выйдет в новом для себя формате – с 12.9-дюймовым дисплеем. Также у него увеличится производительность, а тыльная камера получит новый дизайн.

Последней новинкой весны 2024 года станет MacBook Air с чипом M3. Никаких серьезных изменений в дизайне в этом году не ожидается, но ноутбук, скорее всего, получит поддержку Wi-Fi 6E, как и другие компьютеры Mac.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений с Type-C. Еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

Новые айфоны традиционно покажут осенью. По слухам, в отличие от iPhone 15, в новом поколении измениться должно почти все, от размеров дисплея до появления ИИ. УНИАН собрал все, что уже известно о младших и старших моделях iPhone 16.

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