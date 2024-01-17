Компания Apple готовится разделить App Store "на две части", одна – для Европы, вторая – для остального мира. Изменения необходимы, чтобы магазин соответствовал новым местным законам.
В Bloomberg объяснили, что закон ЕС о цифровых услугах (DSA) обязывает Apple разрешить пользователям загрузку приложений из сторонних источников. Такая мера приблизит iOS к экосистеме Android, где будет больше свободы для установки приложений.
Сообщается, что это случится в ближайшие недели. Крайний срок выполнения требований ЕС назначен на 7 марта – у разработчиков "яблочной" компании в запасе есть еще семь недель.
Пока неясно, каким именно образом Apple собирается реализовать нестандартный для ее экосистемы функционал, однако так или иначе это историческое событие. Американская компания наконец откроет двери в альтернативные магазины приложений для своих устройств.
Напомним, что ранее Евросоюз также обязал Apple перейти на разъем USB-C. Замена Lightning стала одним из ключевых нововведений в линейке iPhone 15.
Аналогичная ситуация с возможностью установки сторонних приложений на iPhone в обход App Store. Сначала требования ЕС носили рекомендательный характер, но теперь компанию официально обязали снять запрет на установку приложений из сторонних источников.
В то же время Google решила воспользоваться давлением ЕС на Apple и вместе с главными европейскими операторами хочет отвоевать у яблочной компании сервис iMessage, сделав его совместимым с другими девайсами.