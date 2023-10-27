Такой Macbook будет не очень мощным, но его производительности хватит большинству пользователей.

В сети появились новые подробности о бюджетном ноутбуке Apple. Как сообщается, компания активно разрабатывает новые 12- и 13-дюймовые модели MacBook, а их цена составит $700 долларов или даже дешевле.

Дешевые макбуки нужны Apple, чтобы конкурировать с Google, которая доминирует на рынке бюджетных ноутбуков с Chrome OS. Такие устройства, Chromebook, пользуются огромной популярностью среди образовательного сегмента и не только.

Также таким образом Apple перезапустит MacBook, который выпускался с 2015 по 2019 года. Эта модель не пользовалась особой популярностью среди пользователей – ее возможности ограничивал слабый процессор Intel Core M. Производительность была низкая, автономность – слабая. Но теперь у Apple есть мощные M1 и M2.

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Какой будет новинка, пока неясно, но можно предположить, что Apple придется сэкономить на материалах и компонентах, чтобы добиться столь низкой стоимости. При этом ничего подобного по цене среди MacBook еще не было. Сейчас самый доступный Mac из поколения Apple Silicon – MacBook Air M1 – стоит $999.

Ожидается, что бюджетный MacBook "для всех" выйдет до конца 2024 года. А пока Apple готовится к октябрьской презентации, где нас ждут обновленные компьютеры Mac, в том числе 24-дюймовый iMac, а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro. Судя по утечкам, некоторые из этих моделей оснастят новым флагманским чипом M3.

Презентация состоится 31 октября в 3 часа ночи. Также на ней могут показать новые iPad Air и iPad mini. Правда, ранее инсайдеры говорили, что их точно перенесли на весну 2024 года.

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