В этот раз она пройдет в нестандартное время: начнут в 3:00 по киевскому времени.

Компания Apple разослала приглашения на еще одну осеннюю презентацию. Она состоится 31 октября. Правда, в этот раз пройдет в нестандартное время: начнут в 3:00 по киевскому времени.

По утечкам и данным источников Bloomberg, компания представит новые iMac и MacBook Pro. Главным изменением во всех моделях станут новые процессоры. В случае с iMac – M3, а MacBook Pro – M3 Pro и M3 Max.

Также на презентации могут показать новые iPad Air и iPad mini. Правда, ранее инсайдеры говорили, что их точно перенесли на весну 2024 года.

Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте Apple или YouTube-канале. Мероприятие с лозунгом "Scary Fast" ("Пугающе быстро") будет полностью виртуальное, поэтому представителей СМИ компания не пригласила.

Предыдущая презентация Apple прошла в середине сентября. На ней компания показала новые айфоны: все модели получили USB-C, а у флагманов теперь титановый корпус. Также обновили смарт-часы и наушники.

Apple этим летом уже успела обновить семейство Mac – это был MacBook Air с дисплеем 15 дюймов, впервые для этой серии ноутбуков. В компании называют ноутбук самым тонким среди 15-дюймовых моделей, доступных на рынке.

А на прошлой неделе Apple представила свой новый гаджет – стилус Pencil с USB-C. Это самый доступный стилус в ассортименте компании, но функционал заметно урезали.

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