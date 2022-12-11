Среди них – "живучесть" батареи, фронтальная камера и новые функции безопасности.

С даты выхода iPhone 14 прошло уже почти 3 месяца. Если Pro-модели сразу нашли свою аудиторию, то базовые модели получились неоднозначными. С одной стороны, Apple снова выпустила красивые, качественно собранные устройства, с другой – различий между 14 и iPhone 13 приходится искать с лупой.

По такому случаю мы решили просмотреть различные обзоры новых смартфонов Apple, чтобы выяснить, почему поклонники "яблочной" техники, даже несмотря на отсутствие значимых изменений, все равно предпочитают их Android-аналогам.

Батарея

В первую очередь пользователи отмечают аккумулятор устройства. В iPhone 14 Apple лишь самую малость увеличили емкость аккумулятора (3279 мАч против 3227 мАч iPhone 13), но благодаря оптимизации работы устройства ее энергия тратится не так интенсивно.

тесты показывают, что в режиме просмотра веб-страниц iPhone 14 может работать на одном заряде более 15 часов.

8 часов и 30 минут устройство сможет функционировать без подзарядки при воспроизведении видео.

геймеры смогут играть без перерыва почти 7 часов.

Если сравнивать с топовыми Android-флагманами, то ситуация следующая: несмотря на то, что из всех смартфонов у айфонов самая маленькая емкость аккумулятора, они дольше остальных держат заряд.

Фронтальная камера

Все модели серии оснащены камерами для селфи поддержкой автофокуса и широкой апертурой f/1,9. Принято считать, что чем меньше цифра после буквы F и косой черты, тем больше света попадает на матрицу и тем лучше смартфон "видит" (более качественно снимает фото и видео) ночью.

Для сравнения, iPhone 13 имеет фронтальную камеру с диафрагмой f/2.2 и фиксированным фокусом. На выходе снимки, сделанные iPhone 14, выходят четкие и хорошо воспроизводят цвета.

Новый фиолетовый цвет

Модели iPhone 14 и Plus доступны в цветах Midnight (черный), Starlight (белый/серебристый), Product RED, а также в совершенно новых синем и фиолетовом. И последняя, как видится, является фирменным цветом уходящего года. Кстати, последние несколько лет компания добавляет новый цвет с каждой итерацией своих флагманских телефонов.

Впервые фиолетовый цвет появился еще в iPhone 12. Однако в iPhone 14 он выглядит в разы изящней и модней.

Новые функции безопасности

Еще одна фишка, которая выделяет новые айфоны от всех конкурентов из мира Android – это набор функций безопасности для пользователя. Имеются в виду детектор ДТП и отправка экстренных сообщений через спутниковую связь.

А тем временем инсайдеры раскрыли почти все главные особенности новых iPhone 15 менее чем за год до анонса. По всей видимости, базовые iPhone 15 опять останутся без модных фишек, которые получат Pro-модели.

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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