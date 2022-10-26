По всей видимости, базовые iPhone 15 опять останутся без модных фишек.

Тайваньская исследовательская компания TrendForce на днях выпустила отчет, в котором в деталях рассказала, каким будут флагманские модели следующих номерных айфонов – iPhone 15 Pro и 15 Ultra.

Согласно последним исследованиям TrendForce, самыми заметными нововведениями в Pro-моделях iPhone 15 окажутся:

более быстрый и энергоэффективный процессор Apple A17 Bionic;

увеличенный объем оперативной памяти на 8 ГБ по сравнению с 6 ГБ у iPhone 14;

перископный телеобъектив, обеспечивающий 10-кратный оптический зум.

О том, что в новых айфонах появится перископическая камера сообщалось еще летом аналитиком Минг-Чи Куо. По его данным, Apple будет использовать в перископах сенсор размером в треть видиконовского дюйма. Его разрешение составит 12 Мп, а светосила – f/2.8 при оптическом увеличении в 5–6 раз.

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Также в отчете говорится, что iPhone 15 по-прежнему будут оснащены модемом Qualcomm для 5G, потому что в Apple не удовлетворены производительностью миллиметрового диапазона собственного модема. А уже 16-й мобильный ряд и дальше получит "яблочный" модем.

iPhone 15: что еще известно

Линейка iPhone 15, как и обычно, будет состоять из четырех моделей. Однако вместо Pro Max на рынок выйдет Ultra-версия, которая будет оснащаться корпусом из титанового сплава и более длительным временем автономной работы.

Также ожидается, что новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro, будет использован во всех моделях iPhone 15. При этом базовые iPhone 15 скорее всего опять останутся с 60-герцовыми дисплеями.

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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