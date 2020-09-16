Юлия Левченко / фото REUTERS
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей турнира в хорватском Загребе - Мемориала Бориса Ганджековича.
Победный результат украинки - 1,93 метра. Левченко опередила шведку Эрику Кинси, которая прыгнула на 1,90 метра и австралийку Николу Макдермотт (также 1,90).
worldathletics.org
Отметим, что за последний месяц Левченко выиграла турниры в польских Быдгоще и Хожуве, а также в немецком Дессау.
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