Украинская спортсменка выиграла соревнования по прыжкам в высоту.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала победительницей турнира в хорватском Загребе - Мемориала Бориса Ганджековича.

Победный результат украинки - 1,93 метра. Левченко опередила шведку Эрику Кинси, которая прыгнула на 1,90 метра и австралийку Николу Макдермотт (также 1,90).

Отметим, что за последний месяц Левченко выиграла турниры в польских Быдгоще и Хожуве, а также в немецком Дессау.

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Автор: Антон Дударь