Украинка блестяще начала сезон на грунте.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Штутгарте.

В 1/8 финала украинка уверенно победила бывшую первую ракетку мира и обладательницу трех Больших шлемов Анжелик Кербер.

Матч завершился в первых двух сетах, в целом продолжаясь немножко больше, чем полтора часа. Со счетом 3:6, 6:7 праздновала победу 26-летняя одесситка.

Это был 14-ый поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 9:5 в пользу украинки.

Таким образом, Свитолина пробилась в четвертьфинал, где ее уже ждет десятая ракетка мира - Петра Квитова из Чехии.

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Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Штутгарте - седьмой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, а в Дубае вылетела уже во втором круге. В Майами Элина остановилась в шаге от финала, попав "под каток" действующей первой ракетки мира Эшли Барти.

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Автор: Артем Будрин