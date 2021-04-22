Свитолина седьмой раз подряд обыграла звездную 33-летнюю немку / фото REUTERS

Пятая ракетка мира Элина Свитолина успешно стартовала на престижном турнире в Штутгарте.

В 1/8 финала украинка уверенно победила бывшую первую ракетку мира и обладательницу трех Больших шлемов Анжелик Кербер.

Матч завершился в первых двух сетах, в целом продолжаясь немножко больше, чем полтора часа. Со счетом 3:6, 6:7 праздновала победу 26-летняя одесситка.

Это был 14-ый поединок соперниц, теперь счет в личных встречах между ними 9:5 в пользу украинки.

Таким образом, Свитолина пробилась в четвертьфинал, где ее уже ждет десятая ракетка мира - Петра Квитова из Чехии.

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Автор: Артем Будрин