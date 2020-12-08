Санкции по отношению к Александру Лукашенко применены как к главе НОК Беларуси.

Международный Олимпийский комитет запретил Александру Лукашенко и его старшему сыну Виктору принимать участие в любых мероприятиях под своей эгидой, включая Олимпиады.

Об этом решении заявил глава МОК Томас Бах, передает ТСН.

Бах объяснил данное решение тем, что власть Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации.

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В связи с этим МОК запретил членам Национального олимпийского комитета Беларуси принимать участие в своих мероприятиях. Санкции касаются Александра Лукашенко, так как он является главой НОК Беларуси, а его сын Виктор - его заместителем.

Отметим, что в августе полторы тысячи белорусских спортсменов подписали открытый лист с требованием остановить насилие в стране и провести честные выборы. После этого несколько известных спортсменов были отстранены, а двое и вовсе попали за решетку.

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Автор: Антон Дударь