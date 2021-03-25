Киев-Баскет проиграл израильскому клубу / фото kyiv-basket.com.ua/

Украинские клубы покинули Кубок Европы ФИБА на стадии 1/8 финала.

24 марта "Киев-Баскет" в Нидерландах проиграл команде "Ирони Нес-Циона" из Израиля.

"Ирони Нес-Циона" - "Киев-Баскет" - 90:76 (22:23, 14:21, 29:8, 25:24)

Днем ранее Кубок Европы ФИБА покинули украинские "Днепр" и "Прометей". Днепряне проиграли румынской "Ораде", а клуб из Каменского уступил бельгийскому "Монсу".

"Днепр" - "Орадя" - 72:78 (19:18, 16:20, 15:20, 22:20)

"Прометей" - "Монс" - 81:88 (23:13, 23:22, 14:16, 21:37)

Кубок Европы ФИБА: что нужно знать

  • На групповом этапе все матчи каждой группы принимал один город. В 1/8 финала Кубка Европы вышли по две лучшие команды из каждой группы и еще четыре, занявшие третьи места. 
  • "Прометей" и "Киев-Баскет" вышли из одной группы, а "Днепр" занял второе место в своей группе.
  • Матчи 1/8 финала и 1/4 финала проходят в формате одного матча в одном городе. 
  • "Финал четырех" пройдет с 23 по 25 апреля.

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Автор: Антон Дударь