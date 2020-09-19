Капитан Петчинди одержал самую быструю победу в истории промоушена / фото onefc.com
Тайский боец ММА Капитан Петчинди за шесть секунд нокаутировал своего соперника Петчтатонга Петчфергуса на турнире "ONE Championship" в Бангкоке.
Петчинди одержал победу первым же точным ударом - он мощно пробил с правой.
Эта победа стала самой быстрой в истории промоушена "ONE Championship".
Отметим, что Петчинди одержал в ММА 141 победу и 40 раз проиграл.
Видео опубликовал аккаунт "ONE Championship" в YouTube.
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