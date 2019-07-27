Умер знаменитый украинский легкоатлет Роман Вирастюк

Спортсмену был 51 год.

Сегодня, 27 июля, умер известный украинский легкоатлет Роман Вирастюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Василий Вирастюк.

"27 июля 2019 года в 5.00 перестало биться сердце Романа Вирастюка. 11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и несмотря на все "но", он боролся до последнего", - написал Василий.

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Свои соболезнования также выразил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Не стало Романа Вирастюка – нашего друга, коллеги, спортсмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта каждый из нас – это невосполнимая потеря и большая боль. Сочувствуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - написал Жданов в Facebook.

Роман Вирастюк - серебряный призер чемпионата Европы-1994 в толкании ядра, участник трех Олимпийских игр (1996, 2000 и 2004), а также многолетний капитан сборной Украины по легкой атлетике.

В последнее время бывший спортсмен работал директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

УНИАН ранее также сообщал, что в Днепре умер чемпион Украины по прыжкам в воду.